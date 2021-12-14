Зеленский подтвердил блокирование Германией поставок оружия в Украину

Украина готова к любым сценариям развития конфликта с Россией, но этого нельзя сказать обо всех европейских странах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.
«Для чего используются войска, которые собраны вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. ... Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах», — отметил президент.
В частности, напомнил Зеленский, Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.
«Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — заключил президент Украины.
Он также убежден, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря будет означать полное прекращение транзита российского газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы.
«Сам факт, что „Северный поток — 2“ гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизационным для нашего региона», — сказал Зеленский отвечая на вопрос, не достаточно ли поставить под угрозу введение в эксплуатацию газопровода для оказания давления на президента РФ Владимира Путина.
«Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет», — добавил глава украинского государства.
Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщил, что летом 2021 года Ангела Меркель, тогда еще занимавшая пост канцлера Германии, лично заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин не прекратит «блокаду» продажи Киеву оружия по линии НАТО.
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