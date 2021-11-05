Скандал с продажей мест в санкционных списках СНБО должен завершиться отставкой Данилова, - опрос

Подавляющее большинство украинцев считает, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова должна стать наиболее справедливой развязкой скандала в связи с коррупцией при формировании санкционных списков СНБО, о которой заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленного в информационном агентстве «Українські новини» Социологическим центром демократических преобразований (СЦДП) и проведенного в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA).
Отвечая на вопрос о заявлении главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии о коррупции при формировании санкционных списков СНБО, который упомянул о взятках в размере 100,000-300,000 долларов за намеренное искажение заносимой в такие списки информации, 64,5% опрошенных посчитали, что наиболее справедливым следствием этого скандала была бы отставка секретаря СНБО Алексея Данилова.
Опрос проведен Социологическим центром демократических преобразований в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA). Опрошено 3 010 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория — население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.
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