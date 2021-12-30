Вопрос санкций против Порошенко на заседании СНБО не стоял

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос применения санкций в отношении пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, дал понять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Отвечая на вопрос журналиста на брифинге в четверг по итогам заседания СНБО, рассматривался ли вопрос санкций в отношении Порошенко, Данилов сказал: «Мы работаем только с документами. Если соответствующий документ будет направлен в аппарат СНБО институциями, которые имеют на это право, а их пять, обязательно этот вопрос рассмотрим и вынесем его на заседание СНБО, потому что мы по-другому работать не можем».
По словам секретаря Совета, само решение при этом будет зависеть от решения членов СНБО.
Перед этим Данилов перечислил 21 вопрос, стоявший на заседании СНБО в четверг, и ни один из них не касался лично Порошенко.
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