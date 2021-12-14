Зеленский завтра встретится с Шольцем и Макроном

На встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского перед началом саммита Восточного партнерства в среду в Брюсселе речь пойдет о достижении прогресса в реализации минских договоренностей. Об этом сообщают мировые СМИ со сслыкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.
«После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой „нормандской тройки“... На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что участники саммита «Восточного партнерства» намерены подать ясный сигнал о солидарности с Украиной.
Участники встречи также дадут понять, что последуют меры в случае, если границы Украины будут нарушены.
«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации программ сотрудничества.
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