Зеленский завтра встретится с Шольцем и Макроном

На встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского перед началом саммита Восточного партнерства в среду в Брюсселе речь пойдет о достижении прогресса в реализации минских договоренностей. Об этом сообщают мировые СМИ со сслыкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.

«После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой „нормандской тройки“... На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что участники саммита «Восточного партнерства» намерены подать ясный сигнал о солидарности с Украиной.

Участники встречи также дадут понять, что последуют меры в случае, если границы Украины будут нарушены.

«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации программ сотрудничества.