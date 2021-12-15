Для въезда в Польшу теперь нужен сертификат о вакцинации и негативный ПЦР-тест

Граждане, прибывающие в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, с 15 декабря, кроме сертификата о вакцинации, должны предоставить негативные результаты теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда тест был сделан», — говорится в сообщении на странице Госпогранслубы в Facebook в среду.
Как уточняется, это требование не касается учащихся, получающих образование на территории Польши или в соседней стране, опекунов, сопровождающих их, детей, посещающих детсады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
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