Уже полмиллиона украинцев оформили заявку на «тысячу Зеленского»

Украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.
«На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины „єПідтримка“. За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок в рассрочку. Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы», — заявил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить тысячу, которую будут давать за вакцинацию, в том числе и на лекарства.
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