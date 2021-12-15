«Газпром» заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через Украину

«Газпром» с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, холдинг выполнил свои обязательства на 2021 год в полном объеме, говорится в его сообщении.

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — сообщил «Газпром».

При этом холдинг продолжает поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину, добавили в компании.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.