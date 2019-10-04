В США из-за курения электронных сигарет умерли уже 18 человек

По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или «вейпинга». Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).
По их информации, случаи летального исхода были зарегистрированы в 15 штатах. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний указывают, что большинство заболевших (70%) — мужчины, при этом в 80% случаев речь идет о людях в возрасте младше 35 лет. Из них 16% — подростки, которым не исполнилось еще 18 лет.
В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет. У умершего «вейпера» было диагностировано тяжелое респираторное заболевание.
В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 году возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Число старшеклассников-«вейперов» в 2018 году возросло на 78%, среди учеников 5-8 классов — на 48%. В итоге свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от этой привычки с 2017 по 2018 год.
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