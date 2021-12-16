Депутаты продлили себе «новогодние» каникулы

Верховная Рада снова изменила календарный план своей работы в январе 2022 года и в пленарном режиме будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18–20 января, как ранее планировалось.
За соответствующее постановление № 6429 в четверг проголосовали 243 народных депутата.
Согласно внесенным изменениям в календарный план, с 17 по 21 января парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.
Как сообщалось, депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракция 4-6 января, а 10-14 января — с избирателями.
Депутаты уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план января 2022 года.
Седьмая сессия в соответствии Конституции откроется в первый вторник февраля (1 февраля).
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