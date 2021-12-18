В Херсоне двое мужчин задержаны за подрыв гранаты в парке

В Херсоне полицейские задержали двоих мужчин за подрыв гранаты в местном парке, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
«На спецлинию Ситуационного центра полиции Херсона поступило сообщение о том, что в парке областного центра „Херсонская крепость“ возле офисного помещения раздался взрыв. Полицейские установили, что неизвестные злоумышленники для совершения преступления использовали гранату... По подозрению в причастности к преступлению задержали двух жителей Николаевской области. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия», — указано в сообщении.
Отмечается, что взрыв произошел у двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы.
От взрыва никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания. По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа «РГД-5».
Как сообщается, двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет задержаны. В настоящее время им вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (Хулиганство) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016