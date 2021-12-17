Белый дом на следующей неделе ответит на предложения России

Белый дом намерен уже на следующей неделе ответить на предложения России по гарантиям безопасности, включая проекты договоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный чиновника администрации президента США Джо Байдена, пожелавший остаться анонимным.
По словам собеседника агентства, некоторые из предложений России полезны, однако некоторые являются неприемлемыми. Он также добавил, что США хотели бы увидеть прекращение огня на линии соприкосновения на Донбассе на рождественские праздники и обмен пленными между Россией и Украиной.
Напомним, ранее был распространен российский проект Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов организации Североатлантического договора. В нем РФ, среди прочего, требует гарантий, что Украину не примут в НАТО.
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