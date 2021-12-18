В Белом доме считают, что Россия все еще может напасть на Украину

Россия еще не приняла решения о вторжении в Украину, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters. При этом агентство указывает, что у украинской границы сосредоточены «десятки тысяч солдат».

«По нынешней оценке правительства США, Путин еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет», — сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям. Однако, по словам помощника американского президента, разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские власти серьезно рассматривают такую возможность.

Салливан также заявил, что США готовы обсуждать с Россией переданный ей список требований по гарантиям безопасности, но у Вашингтона есть и собственные предложения.

Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американским властям, российский МИД раскрыл 17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны проходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.

Сообщения о том, что Россия планирует военную агрессию против Украины, начали появляться в СМИ с октября. Например, The Washington Post писала о необычных передвижениях техники российской армии около украинской границы. Агентство Associated Press со ссылкой на данные американских разведслужб передавало, что Россия планирует начать военные действия в Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных.

Власти США и ЕС заявили о готовности ввести против России санкции в случае нападения на Украину. По данным CNN, Вашингтон рассматривает меры, которые затронут суверенный долг России, людей из ближайшего окружения Путина, российских энергетических компаний и банков. Bloomberg сообщал о возможных санкциях против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Среди наиболее вероятных ограничений, по его данным, — запрет на конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов, а также запрет на покупку российских облигаций на вторичном рынке.