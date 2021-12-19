Министр обороны ФРГ выступила за персональные санкции против Путина и остановку «Северного потока -2»

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии) высказалась за введение персональных санкций в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта в Украине. С таким заявлением она выступила в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag перед визитом в Литву.
«На данный момент мы должны наметить целью санкций Путина и его окружение», — заявила министр. По ее мнению, ответственные за агрессию лица должны на себе прочувствовать последствия обострения конфликта. «Мы должны использовать весь набор средств, который у нас есть», — добавила также Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможности остановки проекта «Северный поток — 2».
«Я с большой тревогой наблюдаю за тем, что происходит на границе России и Украины. Я очень хорошо могу понять страхи украинцев», — сказала Ламбрехт. «Поэтому свой первый визит в воскресенье я наношу в Литву для того, чтобы посетить силы быстрого реагирования НАТО и получить собственное впечатление о том, как видят ситуацию солдаты», — пояснила она.
«Совершенно ясно, что агрессором является Россия», — заявила министр. «Мы должны исчерпать все возможности для того, чтобы остановить эскалацию. Сюда относятся и угрозы жестких санкций», — считает она.
Отметим, что до сих пор в Социал-демократической партии Германии избегали делать столь резкие заявления в отношении Москвы.
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