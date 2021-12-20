«Тысячу Зеленского» украинцы тратят на кино и на книги

Украинцы больше всего расходуют средства «еПоддержки» на кино, книги и театры, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Появились первые статистические данные по использованию „Ковидной тысячи“ из программы „еПоддержка“. Первые три места по использованию денег — именно у культуры и креативных индустрий», — написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, на первом месте — кинотеатры, на втором — книжные магазины, на третьем — театральные продюсерские агентства. На 6-м месте — музыкальные группы, на 10-м — производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м — туристические достопримечательности и шоу.

«К сожалению, в списке израсходованных „ковидных тысяч“ нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже», — добавил Ткаченко.