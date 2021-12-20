Прокуратура Нидерландов считает обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

Голландская прокуратура считает, что четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом заявил в понедельник на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

«По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве, — отметил он. — Они использовали ЗРК „Бук“ в качестве оружия, преследуя свои военные цели». Бергер добавил, что они виновны «вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет».

Представитель обвинения также обратил внимание, что в Нидерландах может проводиться суд только над главными обвиняемыми. Однако и другие лица, причастные к трагедии, сказал он, не должны оставаться безнаказанными, судебный процесс над ними может быть организован в Украине. При этом конкретные имена Бергер не назвал.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в неподконтрольной тогда Украине части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.