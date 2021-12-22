Для пенсионеров карту с «тысячей Зеленского» выпустят в пластике

Карту с «тысячей Зеленского» для людей старшего возраста выпустят в пластике.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Страна.

Он также прокомментировал функцию покупки лекарств за «Вовину тысячу» для людей старше 60 лет.

«Этот проект (продажа лекарств по программе „еПоддержка“) будет запущен во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализируем техническую составляющую», — сказал Федоров.

Он добавил, что в аптеках точно можно будет физически купить лекарства, а что касается онлайн, то сейчас в ведомстве работают над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

Напомним, 19 декабря в Украине официально запустили проект «еПоддержка», через который украинцы могут получать тысячу гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Деньги можно потратить в спортзале, театре, а также можно купить на них книги. Кроме того, тысячу гривен можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».