В СНБО посчитали российских военных у границ Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что 122 тыс. российских военных находятся в 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
«Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации», — сказал Данилов на брифинге во второй день ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация на украино-российской границе, где располагаются российские войска, неспокойная, однако СНБО и президент Украины держат ее на контроле.
«В случае обострения ситуации — это (нападение РФ на Украину — Ред.) не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем», — заявил он.
Данилов добавил, что благодаря президентскому законопроекту о «Национальном сопротивлении», который вступит в силу 1 января 2022 года, у Украины появятся дополнительные ресурсы по отпору агрессора.
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