НБУ потребовал гендерно уровнять зарплаты в банках

Национальный банк Украины установил требования к политике вознаграждения в банках, в частности потребовал гендерно уровнять такое вознаграждение, сообщила пресс-служба НБУ в четверг.

Соответствующие требования предусмотрены постановлением правления НБУ № 141 от 15 декабря, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 17 декабря.

Центробанк также постановил, что политика вознаграждения в банке должна определять критерии для установления фиксированного и переменного вознаграждения и стимулировать членов органа управления, влиятельных лиц действовать в интересах банка и не принимать чрезмерные риски.

Кроме того, банк будет определять порядок принятия решений о выплате/отсрочке/уменьшении/отмене/возврате переменного вознаграждения, а также определять формы выплаты переменного вознаграждения.

Политика вознаграждения, по мнению НБУ, также должна определять объем информации о выплате вознаграждения, включаемую в годовой отчет.

Помимо этого, Нацбанк распространил требования к положениям и отчетам о вознаграждении, в том числе по их обнародованию, кроме членов органов управления также на влиятельных лиц, в частности на руководителей подразделений внутреннего аудита, главных риск-менеджеров, главных комплаенс-менеджеров и руководителей отдельного подразделения по вопросам финмониторинга.

Указывается, что размер вознаграждения главы и членов набсовета будет устанавливаться общим собранием акционеров, размер вознаграждения главы, членов правления, руководителя и работников подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера, главного комплаенс-менеджера — набсоветом, размер вознаграждения других работников банка (если другое не предусмотрено законодательством Украины или уставом банка) — правлением банка.