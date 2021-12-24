Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым

Более половины украинцев полагают, что Украина могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решение тогдашней власти отдать полуостров без боя и не винит в случившемся одного лишь отстраненного на тот момент президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 17-20 декабря 2021 года.

Так, на вопрос «Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале — марте 2014 сохранить Крым в составе Украины?» преобладали положительные ответы — 52% (23% — «да, вполне», 29% — «скорее да»), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% — «скорее нет», 12 % — «точно нет»).

С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором — по мнению респондентов — было военное преимущество Российской Федерации — 3.85 по 5-тибалльной шкале (оценки 4 и 5 этого фактора выставили 59% опрошенных. ).

Также украинцы практически одинаково по 5-тибалльной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства — 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцами двух «конспирологических» версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, «в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя». 38% опрошенных выставило этому фактору отметки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украине — 3.58).

Вторая «конспирологическая версия» возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело «избавиться от проживающего в Крыму пророссийского электората». Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова крупнейшими «конспирологами» оказались жители Западной Украины — 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

В той или иной степени верным решение о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным — 62%.

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Его винят менее половины (39%) респондентов. И.о. президента Александра Турчинова, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между «осторожным оптимизмом» и «умеренным скептицизмом»: ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% — в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся. 21% тех, кто затруднился ответить.

Исследование проводилось компанией Active Group 17-20 декабря 2021 методом личного интервью (face-to-face). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность не превышает 1,9% для общего опроса и 4,9% для каждого из макрорегионов.