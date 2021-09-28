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В Британии мобилизовали военных на фоне топливного кризиса

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В Британии мобилизовали военных на фоне топливного кризиса

Британские власти привели в состояние повышенной готовности военных в рамках действий по решению топливного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба министерства по бизнесу, энергетике и промышленности.

«Британские военные водители автоцистерн будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения дополнительных гарантий того, что запасы топлива останутся высокими», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военные водители теперь будут проходить специальную подготовку перед отправкой в командировку, что позволит справиться с «затруднительными обстоятельствами в цепочке поставок».

В сообщении также приводятся слова министра обороны Королевства Бена Уоллеса, который сказал: «Мужчины и женщины наших вооруженных сил готовы помочь уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается». «Поэтому я санкционировал приведение военных в повышенную готовность», — пояснил он.

В конце июля британская Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тыс. водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В результате в стране уже на протяжении нескольких месяцев наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины.

Это также привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. На этом фоне британцы начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. 11 крупнейших компаний топливной промышленности Британии, включая Shell, BP и Exxon Mobil, в совместном заявлении заверили, что спрос на топливо в Королевстве вернется к нормальному уровню в ближайшие несколько дней.

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В субботу, 25 сентября, правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу 5 тыс. краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности сообщило, что водители грузовых автомобилей временно освобождаются от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Водительские права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.

Великобритания, Brexit
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