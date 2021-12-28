Производители молока просят зафиксировать для них льготный тариф на газ

Ключевые украинские производители молока обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой установить тариф на природный газ в размере 32 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, поскольку его удорожание за 2021 год с 4,9 тыс. грн/1000 куб. м до 59-62 тыс. грн/1000 куб. м сделало производство молока убыточным и грозит остановкой предприятий отрасли.

Соответствующее открытое письмо к президенту обнародовано на сайте объединения «Союз молочных предприятий Украины» (СМПУ) во вторник.

По данным организации, в январе 2021 года цена за 1 тыс. куб. м природного газа составляла 4,9 тыс. грн, тогда как на январь 2022 года поставщики энергоресурсов предлагают его предприятиям за 59-62 тыс. грн. Подобное удорожание более чем в 10 раз энергоносителя, составляющего около 25% в себестоимости производства молока, приведет к глубокому кризису в молочной отрасли и невозможности молзаводов продолжать работу.

«Молокоперерабатывающие предприятия не могут перекрыть „космические“ тарифы на газ повышением отпускных цен на собственную продукцию, ведь покупательная способность населения находится на низком уровне. Кроме того, торговые сети отказываются переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты», — отмечается в обращении СМПУ.

По данным организации, энергетический кризис приведет к сокращению производства продукции, при этом ряд молокозаводов уже сократили закупки сырья у агрофирм.

«Предотвратить такую угрозу может действенное вмешательство государства, в частности, установление льготного тарифа в размере 32 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Указанный тариф позволит молокоперерабатывающим предприятиям продолжить производство молочной продукции и избежать продовольственного кризиса», — говорится в обращении СМПУ к президенту.

Организация также отметила, что с 2013 года молочная отрасль находится в кризисной ситуации из-за девальвации гривны в 3,5 раза, снижения пошлин на импорт готовой молочной продукции из ЕС, ликвидации спецрежима НДС для производителей молока и удорожания составляющих кормов для коров.

СМПУ объединяет молокоперерабатывающие предприятия Украины, совокупная часть которых на рынке молокопродуктов превышает 75%.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе заявил, что правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой природного газа.

Также рассматривается возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности на социальный хлеб.