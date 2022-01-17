Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против «Северного потока -2» в случае вторжения РФ в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия получит негативные последствия в случае вторжения в Украину. В частности, речь идет о мерах по «Северному потоку-2», отметила Бербок во время брифинга в понедельник, 17 января.
Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода пока остановлен.
«У него („Северного потока-2“) есть геополитические нюансы, об этом мы говорим все время. Потому мы поддерживаем совместное заявление Германии с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры», — подчеркнула глава МИД ФРГ.
В то же время она добавила, что Германия и Европа готовы к откровенному диалогу с Россией, поскольку дипломатия – единственный возможный способ, чтобы разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию.
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