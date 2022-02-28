Бербок заявила, что Украину нереально принять в ЕС за несколько месяцев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Украина является частью европейского дома, но вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может осуществиться за несколько месяцев. Об этом она заявила в понедельник в Берлине на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.

«Украина является частью европейского дома, и мы знаем, что многие украинцы хотели и хотят тесного сближения с ЕС», — утверждала Бербок. «Одно понятно: вступление в ЕС — это не то, что осуществляется за несколько месяцев», — сказала она. По ее словам, это «глубокий трансформационный процесс».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении.