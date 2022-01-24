Рейтинги Зеленского и Порошенко почти сравнялись

В январе 2022 года самую высокую поддержку среди украинцев продолжают сохранять Владимир Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Петр Порошенко (20,9%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

«Разница в поддержке этих кандидатов в пределах статистической погрешности, то есть формально они делят первое место», — говорится в сообщении.

Далее идут Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года среди респондентов, которые определились с выбором, с 16,7% до 20,9% выросла поддержка Порошенко. Также прослеживается рост поддержки Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время прослеживается снижение поддержки Разумкова (с 8,1% до 5%) и Тягнибока (с 3,1% до 1,1%).