На Новый год украинцам обещают мокрый снег и дождь

В ближайшие двое суток вследствие перемещения атлантического воздуха с Западной Европы на большей части территории Украины ожидается повышение температуры, особенно в западных областях; атмосферные фронты принесут осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях 31 декабря дождь, ночью местами с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

На остальной территории небольшой снег, днем местами с дождем, лишь ночью в южной части без существенных осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем востоке страны 0-5° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ночью и утром в северных и центральных областях местами гололед, в восточных и западных областях местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с

В Киеве в пятницу небольшой снег, днем с переходом в дождь. Ночью, утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 декабря самая высокая температура днем была 8,2 в 1925г., самая низкая ночью −30,0 в 1895г.

В субботу, 1 января, в восточных областях небольшой снег, днем с дождем, местами гололед; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. В западных областях умеренный дождь температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла (в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура в течение суток около 0°).

На остальной территории небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер юго-западный с переходом на западе и севере на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны местами гололедица.

В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.