Reuters рассказал о бардаке и панике перед падением Кабула

Перед самым приходом талибов в Кабул 15 августа среди членов афганских Военно-воздушных сил происходила паника и перестрелки, сообщает Reuters со ссылкой очевидцев.

По данным агентства, в кабульском аэропорту некоторые сотрудники, охранявшие летное поле, пытались прорваться к военному вертолету, который готовился к взлету. Об этом изданию рассказал пилот машины и двое других людей, знающих об инциденте. Вертолет отправлялся в полет над городом, однако сотрудники ВВС думали, что он покидает страну и намеревались оказаться на борту. Для того, чтобы их остановить, один из охранявших аэродром людей был вынужден пригрозить оружием.

«После этого начался бедлам. Раздались выстрелы. Пули пробивали обшивку вертолета. Разлетались обломки и куски металла, пилот и еще один член экипажа были ранены, оба нуждались в медицинской помощи», — пишет агентство. «Мое лицо все было в крови», — рассказал пилот.

Как отмечает Reuters, боевики быстро захватывали авиабазы Афганистана, которые почти не охранялись, а солдаты, остававшиеся там, часто сдавались без боя. Все исправные самолеты и вертолеты отправили на защиту Кабула, однако эта миссия так и не была реализована, сообщает агентство. На фоне новостей о том, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, военные, а также некоторые из их родственников, «беспорядочно» погрузились в самолеты и улетели за границу.

«Честно говоря, мы потеряли контроль над ситуацией», — заключил бывший сотрудник ВВС Афганистана.

Похожая ситуация сложилась несколькими днями ранее в провинции Герат на северо-западе Афганистана. «Талибан» объявил о победе там 12 августа. Незадолго до этого правительственные чиновники и военные спорили о том, кто может эвакуироваться с помощью последних имеющихся на авиабазе вертолетов афганских ВВС.

По словам источников Reuters, губернатор Герата Абдул Сабур Кейн и командир ополчения Исмаил Хан потребовали, чтобы им позволили вылететь с базы вместе с двумя сопровождающими. Однако военные не допустили этого, заявив, что либо уйдут все, либо никто. По словам одного из пилотов, военнослужащие не позволили чиновникам взять вертолеты.

Как пишет Reuters, противостояние между летчиками в аэропорту Кабула могло ускорить отъезд Ашрафа Гани. Источники сообщили, что позже в аэропорту возник конфликт из-за готовящегося вылета вертолета, входившего в президентский флот. В итоге борту позволили вылететь, но конфликт с ВВС обеспокоил чиновников, сообщает издание. Это стало одним из факторов в пользу решения об эвакуации президента.

Взлет вертолета с Гани на борту происходил с территории дворца. После того, как он, его жена и несколько высокопоставленных чиновников заняли свои места, некоторые телохранители президента устроили драку за оставшиеся, пишет Reuters со ссылкой на пилота машины.

В итоге дворец покинули 54 человека на четырех вертолетах. Один из них был так перегружен, что командир приказал сбросить за борт бронежилет.