Цена газа в Европе продолжает снижаться

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась почти до $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 018 за 1 тыс. куб. м, или €87,055 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 10%.

Напомним, что 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.