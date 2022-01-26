Войти
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
мирный процесс
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«ГарПок» закрыл долги перед «зеленой» генерацией за 2020 год

280
«ГарПок» закрыл долги перед «зеленой» генерацией за 2020 год

ГП «Гарантированный покупатель» рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за 2020 год в полном объеме, уплатив в общей сложности 49 млрд грн за 10,22 млн МВт-ч приобретенной у них электроэнергии, сообщило предприятие.

«Уровень оплаты чистой электроэнергии за каждый месяц 2020 года достиг долгожданной отметки в 100%. И так для всех без исключения 900 производителей нашей балансирующей группы», — отметил руководитель «ГарПока» Андрей Пилипенко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, таким образом, государство и «ГарПок» выполнили свои обязательства перед «зеленой» генерацией и инвесторами, а также постановление правительства о предоставлении государственной гарантии в рамках выпуска НЭК «Укрэнерго» «зеленых» евробондов для расчетов с ВИЭ-генерацией, которое предусматривало целевое направление средств.

В сообщении отмечается, что достижению 100%-ных расчетов предшествовала детализированная проверка внутренней рабочей группой правильности начислений и расчетов за периоды, когда выплаты производились не всем производителям. Как сообщалось, в конце 2021 года была задержана выплата около 3 млрд грн, причитающихся «ДТЭК ВИЭ».

«В течение декабря-января были, в частности, пересмотрены договоры купли-продажи электроэнергии и последовательно подтверждена правильность расчета стоимости ресурса по „зеленому“ тарифу для каждого производителя в соответствующем периоде. Опираясь на выводы рабочей группы, предприятие поэтапно выполнило ряд платежей на общую сумму примерно 3 млрд грн: 31 декабря 2021 — 300 млн грн, 21 января — 2,6 млрд грн, 24 января 2022 года — 40 млн грн», — пояснил «ГарПок».

Кроме того, подчеркивается, что энергорегулятор — НКРЭКУ — засвидетельствовал осуществление всех начислений в соответствии с законодательством и отсутствие необходимости их повторного пересмотра.

«ГарПок» также обратил внимание, что расчеты со всеми производителями за 2021 год доведены до пропорционального уровня.

По его данным, долг за 2021 год перед ВИЭ-генерацией составляет 9,6 млрд грн.

Читайте также: СМИ узнали мнение НАТО о требованиях России по безопасности

Вместе с тем предприятие считает целесообразным завершить проверку, начатую на нем по инициативе его нынешнего руководителя, и ожидает объективных выводов межведомственной рабочей группы, которая также исследовала вопросы правильности и пропорциональности выплат, говорится в сообщении.

зеленая энергетика, ГарПок
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016