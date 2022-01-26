«ГарПок» закрыл долги перед «зеленой» генерацией за 2020 год

ГП «Гарантированный покупатель» рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за 2020 год в полном объеме, уплатив в общей сложности 49 млрд грн за 10,22 млн МВт-ч приобретенной у них электроэнергии, сообщило предприятие.

«Уровень оплаты чистой электроэнергии за каждый месяц 2020 года достиг долгожданной отметки в 100%. И так для всех без исключения 900 производителей нашей балансирующей группы», — отметил руководитель «ГарПока» Андрей Пилипенко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, таким образом, государство и «ГарПок» выполнили свои обязательства перед «зеленой» генерацией и инвесторами, а также постановление правительства о предоставлении государственной гарантии в рамках выпуска НЭК «Укрэнерго» «зеленых» евробондов для расчетов с ВИЭ-генерацией, которое предусматривало целевое направление средств.

В сообщении отмечается, что достижению 100%-ных расчетов предшествовала детализированная проверка внутренней рабочей группой правильности начислений и расчетов за периоды, когда выплаты производились не всем производителям. Как сообщалось, в конце 2021 года была задержана выплата около 3 млрд грн, причитающихся «ДТЭК ВИЭ».

«В течение декабря-января были, в частности, пересмотрены договоры купли-продажи электроэнергии и последовательно подтверждена правильность расчета стоимости ресурса по „зеленому“ тарифу для каждого производителя в соответствующем периоде. Опираясь на выводы рабочей группы, предприятие поэтапно выполнило ряд платежей на общую сумму примерно 3 млрд грн: 31 декабря 2021 — 300 млн грн, 21 января — 2,6 млрд грн, 24 января 2022 года — 40 млн грн», — пояснил «ГарПок».

Кроме того, подчеркивается, что энергорегулятор — НКРЭКУ — засвидетельствовал осуществление всех начислений в соответствии с законодательством и отсутствие необходимости их повторного пересмотра.

«ГарПок» также обратил внимание, что расчеты со всеми производителями за 2021 год доведены до пропорционального уровня.

По его данным, долг за 2021 год перед ВИЭ-генерацией составляет 9,6 млрд грн.

Вместе с тем предприятие считает целесообразным завершить проверку, начатую на нем по инициативе его нынешнего руководителя, и ожидает объективных выводов межведомственной рабочей группы, которая также исследовала вопросы правильности и пропорциональности выплат, говорится в сообщении.