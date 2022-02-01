Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России

Из ответа США по «гарантиям безопасности» уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России сообщил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.

«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал Путин.

В числе главных пунктов президент России назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Путин также снова заявил, что Россию якобы обманули в обещании не продвигать НАТО на восток.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке вторжения в Украину и на этом фоне грозятся ужесточить антироссийские санкции.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о «гарантиях безопасности», главным требованием РФ было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.