Financial Times описала два сценария вторжения России в Украину

Существуют два наиболее вероятных сценария возможного военного вторжения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Первый вариант — точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND. По ее мнению, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам. По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО «сложно будет справиться». Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут «разрушительными» для украинских ВС.

Второй сценарий — полномасштабное вторжение в Украину, отмечают аналитики. Они считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

По мнению Роба Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии, масштаб предполагаемого нападения будет зависеть от того, как скоро Украина признает свое поражение. «Украина может потерять десятки тысяч человек за пару дней. Они (российские силы. — Ред.) могут значительно снизить военный потенциал Украины на востоке. Но будет ли этого достаточно, чтобы Украина признала поражение?», — пояснил Ли.

В конце октября — начале ноября в СМИ стали появляться материалы готовящемся вторжении России в Украину. Российская сторона эту информацию неоднократно опровергала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 30 декабря заявил, что Украина сейчас не видит угрозы полномасштабного вторжения со стороны России.