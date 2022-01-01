Украина обсуждает с США получение военпомощи, предназначавшейся Афганистану

Украина и США ведут переговоры о возможной передаче украинской стороне военной помощи, которая ранее предназначалась Афганистану. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью, опубликованном в субботу на сайте украинской службы «Радио Свобода».
«Мы активно работаем сейчас, и министр Кулеба разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении», — сказала Маркарова, отвечая на вопрос, может ли быть передана нашей стране военная помощь, которая предназначалась Афганистану, но не востребована там.
Маркарова подчеркнула, что вопрос состоит не в том, что Киев может получить в данном случае, а в том, что необходимо в этой ситуации украинской стороне. Посол отметила в этой связи, что ранее Киев и Вашингтон подписали пятилетнее соглашение, которое дает возможность сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».
Дипломат также сообщила, что страна ведет работу над расширением перечня военной помощи Украине от американской стороны.
В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Предусматривается, что Украине будет выделено $300 млн.
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