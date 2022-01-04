В Праге суд приговорил чеха к 21 году тюрьмы за участие в боях на Донбассе

Городской суд Праги приговорил заочно бывшего чешского военнослужащего Мартина Сукупа, против которого было выдвинутого обвинение в совершении терактов на Донбассе в составе организованной террористической группировки, к 21 году заключения. Об этом сообщила во вторник журналистам вынесшая вердикт судья Сильвия Слепичкова.
"Бывший военнослужащий Мартин Сукуп, находящийся в розыске, приговорен заочно к 21 году заключения за совершение теракта на востоке Украины в составе организованной террористической группировки, - отметила она. - У суда нет сомнений, что данный граждан выехал из Чехии и подключился к действиям запрещенных военизированных структур на востоке Украине".
Суд использовал в качестве улик против Сукупа, в частности, фотографии, которые тот направлял с Донбасса родным и друзьям в Чехию. На них он изображен в форме боевиков и с наградами за участие в событиях на Донбассе. Предполагается, что в данный момент осужденный, по словам судьи, находится на востоке Украины.
Адвокаты Сукупа еще могут оспорить приговор в Верховном суде в Праге.
Чех был уволен из рядов национальных ВС в 1997 году. В июне 2014 году он выехал на Донбасс, где в составе боевиков так называемой Донецкой народной республики (ДНР) принимал участия в операциях против ВС Украины.
Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии.
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