В Британии и Франции новые суточные рекорды по числу заразившихся COVID-19

В Великобритании и Франции зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом.

В Великобритании за сутки заразились 218 724 человека – это максимум с начала пандемии, сообщается на сайте правительства 4 января. Общее число случаев достигло 13,6 млн.

Во Франции за 24 часа зафиксировано 271 686 случаев заражения, сообщило национальное агентство общественного здравоохранения. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 10,5 млн человек.

Во вторник Университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордном числе новых случаев заражения COVID-19 за сутки в США: эта цифра впервые превысила 1 млн, умерли 1688 человек. ВОЗ пока не опубликовала данные по стране за 4 января.