Врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи сообщили, что одними из первых симптомов коронавируса могут быть потеря обоняния и вкуса.
Об этом сообщает Sky News.
"Мы обнаружили новые симптомы (потеря обоняния и вкуса), это может означать, что людям без других симптомов, но с потерей этих ощущений, возможно, придется самоизолироваться для уменьшения риска распространения вируса", - говорится в заявлении британского сообщества отоларингологов.
Действующие инструкции системы здравоохранения в Англии говорят о том, что высокая температура или постоянный кашель - единственные симптомы, имея которые, стоит прибегнуть к самоизоляции, чтобы остановить распространение вируса Covid-19.
Как отмечается в заявлении врачей, пациенты могут не иметь никаких значительных симптомов, например, кашля или повышенной температуры, но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.
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