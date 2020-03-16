В Британии прогнозируют длительную эпидемию и почти восемь миллионов больных

Эпидемия Covid-19 в Великобритании может бушевать до весны 2021года и привести к госпитализации 7,9 млн человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

«Эпидемия коронавируса на территории Соединенного Королевства продлится до следующей весны и может привести к госпитализации примерно 7,9 млн человек. В целом 80% населения может быть инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Профессор Крис Витт, главный медицинский советник правительства, ранее назвал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше. Однако отчет проясняет, что четырех из пяти граждан «ожидает» заражение вирусом.

В документе также сообщается, что около 500 тыс. из 5 млн человек, которые считаются жизненно важными, поскольку работают «в основных службах и критически важной инфраструктуре», могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти 5 млн входят 1 млн сотрудников NHS и 1,5 млн человек в сфере социальной помощи.

Документ также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся «под значительным давлением».

Отныне только тяжелобольные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что не будут проверять даже сотрудников NHS, несмотря на их роль и риск передачи вируса пациентам.

Этот прогноз был составлен группой по обеспечению готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Как известно, по состоянию на понедельник количество инфицированных коронавирусом в Великобритании достигает 1391 лица, а число умерших — 35.