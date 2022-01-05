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В Казахстане ушло в отставку все правительство

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В Казахстане ушло в отставку все правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Указ опубликован на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра. Остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Последующими указами Токаев назначил своего помощника Ерлана Карина госсекретарем Казахстана, освободив от этой должности Крымбека Кушербаева. Председателем Комитета национальной безопасности республики стал Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации президента.

В Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

Правительство создало комиссию по урегулированию ситуации. 4 января президент объявил, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена. Беспорядки после этого не прекратились.

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В Алма-Ате собравшиеся на площади республики во вторник начали громить полицейские машины и избили сотрудника полиции. Силовики применили против них светошумовые гранаты. На улицах города появилась спецтехника.

В ночь на среду Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайное положение. С 5 до 19 января в этих регионах будут действовать комендантский час, ограничения на въезд и выезд, запрет на продажу оружия и боеприпасов физлицам, проведение мирных собраний и организацию забастовок.

Глава государства призывал протестующих «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он заявил, что власть в стране не падет, но ей необходим диалог, а не конфликт.

Казахстан, протесты
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