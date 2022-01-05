Войти
Трамп назвал Twitter позором демократии
резонанс
Трамп назвал Twitter позором демократии
Зеленский заявил об особом характере отношений с США
дружба народов
Зеленский заявил об особом характере отношений с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Невакцинированных французов оставят «без кофе, театра и кино»

226
Невакцинированных французов оставят «без кофе, театра и кино»

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что намерен усложнить жизнь французам, которые не были вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

«Я действительно хочу доставить им хлопоты, и мы продолжим делать это — до конца», — сказал Макрон.

В своем интервью французской газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что, хотя он не будет «вакцинировать силой», он надеется поощрить людей получить прививку, «максимально ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни».

«Я не буду отправлять (невакцинированных людей — ред.) в тюрьму... Поэтому мы должны сообщить им, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете ходить на кофе, вы больше не сможете ходить в театр, больше не сможете ходить в кино», — сказал он.

Его политические оппоненты заявили, что резкие выражения, которые Макрон использовал в интервью, не достойны президента.

Такие комментарии Макрона появились после того, как законопроект о ковидных сертификатах был отложен из-за оппозиционных депутатов, объединившихся против правительства.

Дебаты в парламенте по законопроекту, запрещающему непривитым людям участвовать в большей части общественной жизни, были остановлены после полуночи. Ожидалось, что закон будет одобрен голосованием на этой неделе, но он разозлил противников вакцины, и несколько французских депутатов заявили, что им угрожали смертью по этому поводу.

Читайте также: В Британии и Франции новые суточные рекорды по числу заразившихся COVID-19

Во Франции один из самых высоких показателей вакцинации против коронавируса в ЕС: более 90% взрослого населения сделали двойную вакцинацию.

В течение нескольких месяцев французам приходилось предъявить доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, чтобы попасть во многие общественные места. Но французское правительство хочет убрать возможность показывать отрицательный результат теста из-за рекордного увеличение числа инфекций, вызванного высокозаразными вариантами Омикрон и Дельта.

Франция, вакцинация, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 января 2022
Вторник, 4 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016