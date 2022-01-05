Невакцинированных французов оставят «без кофе, театра и кино»

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что намерен усложнить жизнь французам, которые не были вакцинированы против COVID-19.
Об этом сообщает ВВС.
«Я действительно хочу доставить им хлопоты, и мы продолжим делать это — до конца», — сказал Макрон.
В своем интервью французской газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что, хотя он не будет «вакцинировать силой», он надеется поощрить людей получить прививку, «максимально ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни».
«Я не буду отправлять (невакцинированных людей — ред.) в тюрьму... Поэтому мы должны сообщить им, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете ходить на кофе, вы больше не сможете ходить в театр, больше не сможете ходить в кино», — сказал он.
Его политические оппоненты заявили, что резкие выражения, которые Макрон использовал в интервью, не достойны президента.
Такие комментарии Макрона появились после того, как законопроект о ковидных сертификатах был отложен из-за оппозиционных депутатов, объединившихся против правительства.
Дебаты в парламенте по законопроекту, запрещающему непривитым людям участвовать в большей части общественной жизни, были остановлены после полуночи. Ожидалось, что закон будет одобрен голосованием на этой неделе, но он разозлил противников вакцины, и несколько французских депутатов заявили, что им угрожали смертью по этому поводу.
Во Франции один из самых высоких показателей вакцинации против коронавируса в ЕС: более 90% взрослого населения сделали двойную вакцинацию.
В течение нескольких месяцев французам приходилось предъявить доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, чтобы попасть во многие общественные места. Но французское правительство хочет убрать возможность показывать отрицательный результат теста из-за рекордного увеличение числа инфекций, вызванного высокозаразными вариантами Омикрон и Дельта.
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