На Луганскую ТЭС привезли уголь из РФ

Представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Виктория Страхова сообщила, что в Украину поставили первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС.
«Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населённые пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Страхова сообщала, что из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ, в частности, это касается антрацита из Ростовской области. Поскольку импорт антрацита из РФ квотируется, Страхова поставила вопрос о приоритетности квот для ЛуТЭС.
Стабильная работа ЛуТЭС не только обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Луганской области, но запитывает Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.
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