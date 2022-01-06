На Луганскую ТЭС привезли уголь из РФ

Представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Виктория Страхова сообщила, что в Украину поставили первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС.

«Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населённые пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Страхова сообщала, что из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ, в частности, это касается антрацита из Ростовской области. Поскольку импорт антрацита из РФ квотируется, Страхова поставила вопрос о приоритетности квот для ЛуТЭС.

Стабильная работа ЛуТЭС не только обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Луганской области, но запитывает Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.