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Посол Украины в ФРГ считает недостаточной отставку местного главы ВМС

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Посол Украины в ФРГ считает недостаточной отставку местного главы ВМС

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал недостаточной отставку инспектора Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шёнбаха после его резонансных заявлений о Крыме и президенте РФ Владимире Путине. «Мы приветствуем заявление господина Шёнбаха об отставке, но после скандала осталась груда осколков, и международное доверие к Германии и ее надежность оказались под под серьезным вопросом не только с украинской точки зрения», — сказал дипломат в интервью газете Welt вечером в субботу, 22 января.

Днем ранее глава ВМС ФРГ, в ходе визита в Индию, прокомментировал конфликт между Россией и Украиной. Он назвал чушью опасения Запада по поводу вторжения России в Украину, указав, что Путин всего лишь желает, чтобы с ним разговаривали на равных. Шёнбах сказал, что Путину «легко оказать уважение, которого он желает и, вероятно, заслуживает». Глава ВМС ФРГ также выразил мнение, что аннексированный Россией Крым потерян и никогда не вернется в состав Украины.

Андрей Мельник заявил, что высказывания Шёнбаха «повергли в глубокий шок всю украинскую общественность». При этом украинский посол провел параллель с временами национал-социализма. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — пояснил он.

Мельник также назвал слова инспектора ВМС ФРГ циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма и высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины.

Между тем министерство обороны ФРГ категорически дистанцировалось от заявлений Шёнбаха. «Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам никоим образом не соответствуют позиции министерства», — сообщил представитель ведомства агентству dpa 22 января.

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Сам Шёнбах написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции в Индии, отражают только его личное мнение «в тот момент», а не позицию министерства обороны ФРГ. «Небрежно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка», — заявил глава ВМС.

ФРГ, Андрей Мельник
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