Швеция считает Россию угрозой системе безопасности Европы

Политика России ставит под сомнение и несет угрозу системе безопасности Европы. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает SVT Nyheter.
Глава шведского оборонного ведомства заявил, что Россия бросила вызов международному праву, потребовав не принимать Украину в Североатлантический альянс. Тем самым Москва поставила под сомнение право других стран на самоопределение, подчеркнул он.
По словам Хультквиста, Стокгольму следует активнее сотрудничать с НАТО, которое вместе с Евросоюзом служит «важнейшей платформой безопасности».
«Это наш собственный выбор и основано на решении шведского парламента. Так оно и должно быть. В этом вопросе нет места компромиссам», — заключил министр обороны Швеции.
Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что ЕС и НАТО сталкиваются с явной угрозой со стороны России, которая не позволяет другим странам жить мирно и демократически.
В декабре 2021 года президент Эстонии Алар Карис отмечал, что США и страны НАТО не должны рассматривать «команды» России о гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение блока на восток.
О невозможности выполнить требования России по гарантиям безопасности, в том числе о недопущении Украины в НАТО и ЕС, говорил и замглавы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс.
«Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке», — заверил политик.
Российские власти, в свою очередь, видят в расширении НАТО прямую угрозу безопасности страны.
МИД России 17 декабря направил США и НАТО проект договора о «гарантиях безопасности». Москва предложила в том числе отказаться от создания военных баз в бывших странах СССР и от военной деятельности на территории Украины.
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