В Минздраве рассказали, где можно сделать бустерную прививку

Обратиться за бустерной дозой можно в любой пункт вакцинации, если с момента последней вакцинации прошло шесть месяцев.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Может быть инициатива и человека, который понимает, что у него прошел этот срок — 6 месяцев, а может быть инициатива и семейного врача, который соответственно и приглашает на вакцинацию. Обратиться человек может в любой пункт вакцинации или центр массовой вакцинации. На сегодняшний день в Украине есть достаточное количество вакцин и для того, чтобы ревакцинировать, и люди могли получить третью дозу», — сказала Карчевич.

Напомним, 6 января 2022 года Министерство здравоохранения разрешило проводить в Украине бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех лиц в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава, третью дозу уже сделали 20462 человека, дополнительную дозу — 6224 человека.