В Женеве завершились переговоры России и США

Переговоры делегаций США и РФ в Женеве завершились, сообщают в понедельник американские СМИ со ссылкой на Госдепартамент.

По информации американской стороны, консультации завершились в 16:32 по местному времени.

Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.

Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

О результатах переговоров стороны пока не информировали.

Напомним, Министерство иностранных дел России в середине декабря 2021 года передало США и НАТО, а потом опубликовало проекты договоров о стратегической безопасности. Москва предлагала исключить расширение НАТО на восток, в частности не включать Украину в члены альянса. В документе также были предложения о запрете на размещение военных баз на территории бывшего СССР и размещение ядерного оружия за пределами национальной территории.