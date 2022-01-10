В Британии обнародовали программу празднования 70-летия царствования Елизаветы II

Празднование 70-летия со дня восшествия на престол британской королевы Елизаветы II будет проходить в течение всего 2022 года, но основные мероприятия состоятся с 2 по 5 июня, сообщается на сайте королевской семьи.
«Чтобы отпраздновать эту беспрецедентную годовщину, мероприятия будут проходить в течение всего года, кульминацией станут четырехдневные государственные выходные в Великобритании с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня», — сказано в сообщении.
В эти дни пройдет парад в честь дня рождения королевы, по традиции будут днем зажжены маяки по всему Соединенному королевству, в соборе Святого Павла состоится благодарственная служба, а в Букингемском дворце — концерт. Королева, которая известна любовью к лошадям, посетит дерби на ипподроме Эпсом Даунс. Британцам в эти дни предлагают устраивать праздничные обеды с близкими и друзьями.
Одно из первых мероприятий программы началось 10 января: был запущен кулинарный конкурс «платиновый пудинг». Пудинг-победитель в дальнейшем станет частью юбилейных торжеств. Весной стартует акция по посадке деревьев в честь годовщины правления Елизаветы.
С 12 по 15 мая состоится театрализованное представление на тему истории царствования королевы с участием более 1000 актеров. Также в течение года в королевских резиденциях пройдут выставки, посвященные юбилею. В числе прочего посетители смогут увидеть коронационное платье и королевскую мантию.
Формально платиновый юбилей со дня начала правления королевы настанет уже 6 февраля: именно в этот день в 1952 году Елизавета взошла на трон. 2 июня 1952 года прошла церемония ее коронации.
Елизавета II родилась в 1926 году и вступила на престол в 25 лет после смерти своего отца короля Георга VI. Она является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.
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