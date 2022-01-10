В РФ прокомментировали сегодняшние переговоры с США

Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве, были сложными и профессиональными, без попыток что-то приукрасить и «обойти какие-то острые углы». Об этом на брифинге по итогам разговора сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку. Мы в свою очередь представили детальнейшим образом логику наших предложений», — сказал Рябков.

С дальнейшими шагами Россия определится по итогам встреч с представителями НАТО 12 января и заседания ОБСЕ, которое пройдет на следующий день, добавил он.

По словам российского замминистра, Вашингтон выдвинул претензии по поводу сосредоточения российских войск на границе с Украиной, что «не стало для Москвы неожиданностью». Россия на переговорах заверила, что у нее нет и не может быть намерений нападать на Украину, добавил он.