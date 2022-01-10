В Дании арестован глава службы военной разведки

Временно отстраненный от должности глава спецслужбы Минобороны Дании Ларс Финдсен более месяца находится в предварительном заключении, сообщают датские СМИ со ссылкой на решение суда в Копенгагене.
По данным информагентства Ritzau и других датских СМИ, отстраненный от должности глава службы военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) Ларс Финдсен арестован более месяца назад по подозрению в утечке информации из спецслужб и с тех пор находится в предварительном заключении. В понедельник, 10 января, административный суд Копенгагена отменил запрет назвать имя Финдсена в связи с его арестом.
54-летний глава спецслужбы Минобороны Дании через своих адвокатов сам попросил снять запрет на использование имен. О конкретных пунктах обвинения в адрес Финдсена пока не сообщается.
9 декабря вторая из двух спецслужб Дании — полицейская служба безопасности (PET) — сообщила о задержании днем ранее четырех активных и бывших сотрудников FE и PET в связи с предполагаемой передачи строго секретных данных. В PET также сообщили, что речь идет о длительном расследовании, которое все еще продолжается. Дальнейшие детали по этому делу не назывались.
По данным телеканалов DR и TV2, в настоящее время под арестом находится только Финдсен, он отрицает обвинения в свой адрес. Он возглавил FE в 2015 году, а в августе 2020-го был временно отстранен от исполнения обязанностей после критического отчета ведомства по надзору над спецслужбами, в котором высказывались обвинения в нарушении законодательства и противозаконной передаче данных. По сведениям DR, речь идет о предоставлении информации СМИ.
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