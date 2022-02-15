Власти обещают, что курс доллара не превысит отметку в 30 грн

Курс доллара в Украине не должен превысить отметку в 30 гривен. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, сообщает РБК-Украина.
По его словам, колебания курса, вызванные опасениями военной агрессии со стороны России, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты.
«Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику», — заявил он.
Он также предположил, что в течение 2-3 месяцев курс доллара в Украине вернется на свой обычный уровень.
«В течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень — 27-27,5 грн за доллар», — сказал он.
Напомним, что угроза вторжения РФ в Украину негативно повлияла на валютный рынок.
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