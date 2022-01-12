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В Казахстане собираются ввести дополнительный налог на добычу полезных ископаемых

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В Казахстане собираются ввести дополнительный налог на добычу полезных ископаемых

Новый министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предложил ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых.

«Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, предлагается изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов», — сказал Куантыров на прошедшем в среду первом заседании нового состава правительства.

Согласно предложению министра, изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов планируется «посредством увеличения ставок акцизов».

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выросли доходы предприятий горнорудного сектора на фоне высоких цен на сырье. Глава государства поручил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, предложив крупным горнорудным компаниям широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

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2 января в некоторых населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

Во вторник Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.

налоги, Казахстан
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