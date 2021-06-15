Зеленский заявил о готовности «Центрэнерго» и ОПЗ к приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государственные пакеты акций в ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.
«Считаю, что важна приватизация „Центрэнерго“. На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и „Центрэнерго“ открыто (для приватизации — Ред.)... Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов», — сказал он в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» во вторник, сообщает Инетрфакс-Украина.
Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.
«Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом — от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес — это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес — это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи», — пояснил глава государства.
Как сообщалось, в начале июня Верховный суд удовлетворил иск ОПЗ и Фонда госимущества (ФГИ) Украины и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании свыше $300 млн с ОПЗ за поставки газа.
По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.
ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций, 0,0021% — ООО «Конкорд Капитал», другим акционерам-физлицам — 0,4312%.
«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.
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