Зеленский заявил о готовности «Центрэнерго» и ОПЗ к приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государственные пакеты акций в ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

«Считаю, что важна приватизация „Центрэнерго“. На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и „Центрэнерго“ открыто (для приватизации — Ред.)... Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов», — сказал он в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» во вторник, сообщает Инетрфакс-Украина.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.

«Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом — от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес — это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес — это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи», — пояснил глава государства.

Как сообщалось, в начале июня Верховный суд удовлетворил иск ОПЗ и Фонда госимущества (ФГИ) Украины и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании свыше $300 млн с ОПЗ за поставки газа.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций, 0,0021% — ООО «Конкорд Капитал», другим акционерам-физлицам — 0,4312%.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.