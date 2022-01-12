Войти
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
позиция
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе
мирный процесс
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Татарова

331
Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Татарова

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть дело о незаконных схемах с жильем для Нацгвардии, по которому проходит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

«14 декабря 2021 года Шевченковский суд... обязал прокуроров... закрыть дело из-за того, что истекли сроки расследования», — говорится в сообщении ЦПК в Телеграм-канале.

В ЦПК отмечают, что таким образом вместе с Татаровым привлечения к ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос.

«Произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он в свое время расследовал „дело Татарова“... Теперь прокуратура, скорее всего, прикроется решением суда, чтобы закрыть дело», — говорится в сообщении ЦПК.

Как сообщалось, Микитась был уведомлен о подозрении по этому делу 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года он пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

Читайте также: США снова заявили России о праве каждой страны выбирать свой собственный путь

24 декабря Офис генерального прокурора передал расследование уголовного производства по подозрению Татарова из НАБУ в СБУ.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро» со стороны Офиса генпрокурора.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, однако впоследствии прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании Татарову меры пресечения.

Олег Татаров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016