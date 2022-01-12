Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Татарова

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть дело о незаконных схемах с жильем для Нацгвардии, по которому проходит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
«14 декабря 2021 года Шевченковский суд... обязал прокуроров... закрыть дело из-за того, что истекли сроки расследования», — говорится в сообщении ЦПК в Телеграм-канале.
В ЦПК отмечают, что таким образом вместе с Татаровым привлечения к ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос.
«Произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он в свое время расследовал „дело Татарова“... Теперь прокуратура, скорее всего, прикроется решением суда, чтобы закрыть дело», — говорится в сообщении ЦПК.
Как сообщалось, Микитась был уведомлен о подозрении по этому делу 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года он пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.
После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.
24 декабря Офис генерального прокурора передал расследование уголовного производства по подозрению Татарова из НАБУ в СБУ.
В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро» со стороны Офиса генпрокурора.
САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, однако впоследствии прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании Татарову меры пресечения.
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