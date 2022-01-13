Ракета SpaceX стартовала на орбиту с украинским спутником «Сич»

Американская тяжелая ракета-носитель Falcon-9 в четверг стартовала на орбиту со 105 спутниками, сообщила компания-разработчик SpaceX.

По данным Государственного космического агентства, Falcon-9 выводит в космос также украинский спутник «СИЧ-2-30».

Запуск в рамках миссии Transporter 3 был осуществлен в 10:25 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета должна вывести на орбиту 105 малых космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира. Вес каждого не превышает 200 кг. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет $1 млн.

Примерно через 1,5 часа после запуска они будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.